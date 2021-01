Koerssprong Hyundai na berichten over samenwerking met Apple

De koers van het aandeel van autoconstructeur Hyundai is vrijdag omhoog geschoten op de beurs in Seoel. Naar verluidt voert het Zuid-Koreaanse concern gesprekken met Apple over een samenwerking op het gebied van elektrische auto's en accu's.

Hyundai liet in een reactie weten met verschillende bedrijven te praten over de ontwikkeling van elektrische voertuigen en noemde Apple niet bij naam. Het aandeel Hyundai dikte 18 procent aan en de Kospi in Seoel klom ruim 3 procent. Kia Motors, dat deel uitmaakt van de Hyundai Motor Company, wist mee te liften op het nieuws en steeg 8 procent.