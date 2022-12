John Carmack, een van de drijvende krachten achter de virtual reality-divisie van Meta Platforms, heeft ontslag genomen. De man lijkt gefrustreerd over de strategie van het bedrijf ten aanzien van virtual reality.

Dat schrijf hij in zijn ontslagbrief, waarin hij aangeeft dat hij het strijden een beetje moe is. Meta Platforms is druk bezig met de ontwikkeling van Metaverse, een virtuele wereld waarin mensen bijvoorbeeld kunnen werken, gamen of concerten bezoeken. Vooralsnog heeft het project nog geen inkomsten opgeleverd.

Volgens Carmack heeft Meta Platforms wel degelijk alles in huis 'wat nodig is voor groot succes, maar ontbreekt de efficiëntie', stelt hij in zijn ontslagbrief. Carmack stond al bekend als een uitgesproken criticus binnen het bedrijf. Hij was het bijvoorbeeld niet eens met de richting waarin de Meta VR headsets gingen. Zelf geloofde hij meer in een goedkoper en lichter product, maar Meta bracht in plaats daarvan de Quest Pro uit, voor 1.500 dollar.

Carmack werkte bijna tien jaar voor de Oculus-divisie van Meta aan verschillende VR-hardware, maar was daarvoor al een bekende ontwikkelaar. Hij was mede-oprichter van iconisch gamebedrijf id Software en ontwikkelde mee aan de invloedrijke game Doom.

