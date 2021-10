Een Zuid-Koreaanse telco eist tegemoetkoming voor de stijging in internetverkeer die het succes van Netflix teweegbrengt in het land.

SK Broadband levert netwerkdiensten in Zuid-Korea, en het bedrijf heeft Netflix voor de rechter gedaagd om de kosten van verhoogd internetverkeer en onderhoud te betalen. Volgens SK Broadband heeft de populariteit van enkele Netflix-reeksen ervoor gezorgd dat het internetverkeer in het land stevig de hoogte in ging.

Een rechtbank gaf eerder al aan dat Netflix een 'redelijke' vergoeding moet geven voor netwerkgebruik, iets wat ook een deel van de Zuid-Koreaanse politici vragen.

Meer streaming, meer drama

Streamingdiensten als Netflix hebben de voorbije jaren stevig aan populariteit gewonnen in het land, onder meer met Koreaanse dramaseries als 'D.P.' en 'Squid Game'. Die laatste is wereldwijd ondertussen de populairste serie op de dienst.

Netflix is daarmee ook de tweede grootste driver van netwerkverkeer in het land, na YouTube. Geen van de twee betalen vergoedingen aan de netwerkproviders, iets wat bijvoorbeeld Amazon, Apple en Facebook wel doen, aldus SK Broadband. Het bedrijf schat de achterstallige vergoedingen voor Netflix op zo'n twintig miljoen euro. Netflix zegt dat het een dialoog met SK Broadband wil aangaan en heeft zelf een rechtszaak aangespannen die in december gehoord moet worden.

