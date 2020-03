Een Nederlandse stichting tegen 5G sleept de Nederlandse overheid voor de rechter, in de hoop dat die opdracht geeft om de ontwikkeling van 5G-internet te stoppen.

Stichting Stop5GNL zegt dat 5G-signalen gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen en dieren. Het kort geding tegen het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat dient op 21 april.

5G is de snellere opvolger van de huidige 3G- en 4G-netwerken. Telecomspelers en sommige bedrijven willen de technologie in de komende jaren uitrollen omdat ze sneller zijn en meer mogelijkheden beiden, onder meer voor zelfrijdende wagens en slimme toestellen.

Data News publiceerde vorige week nog een uitgebreid interview over het al dan niet gevaarlijk zijn van 5G. Daarin bespreekt de voorzitter van ICNIRP, de organisatie die stralingsnormen adviseert, de voornaamste bezwaren van tegenhangers van de technologie.

