Wie naar Kortrijk gaat en klant is bij Proximus wordt automatisch geïdentificeerd als bezoeker. De gsm-gegevens worden verzameld door Proximus en verkocht aan de stad. Er is geen opt-out mogelijk.

Kortrijk betaalt volgens de VRT 40.000 euro per jaar voor een project waarbij de stad elk kwartaal gegevens krijgt over haar bezoekers. Voor de zomermaanden over gemiddeld 19.558 bezoekers per dag, studenten en inwoners niet meegerekend.

Het project, dat controversieel is omdat bezoekers geen toestemming geven om te worden gevolgd, kreeg de goedkeuring van de gegevensbeschermingsautoriteit omdat de gegevens zelf geanonimiseerd zijn. De stad weet dus niet wie de stad bezoekt, maar wel uit welke provincies of buurlanden ze afkomstig zijn. De cijfers uit de metingen worden ook geëxtrapoleerd om niet-proximusklanten mee te tellen in de statistieken.

"Dat zijn geen individuele bezoekers, we kunnen mensen niet traceren of volgen. Maar wel tendenzen en evoluties waarnemen, van waar ze komen, hoe lang ze blijven en hoe ze zich bewegen in de stad," zegt schepen voor Economie Arne Vandendriessche in De Ochtend (Radio 1).

Betaalgegevens

Met de gegevens wil Kortrijk haar economie en toerisme een boost geven. Zo kan de stad gerichter marketingcampagnes opzetten of weten welke winkels populair zijn. Voor dat laatste gaat de stad ook samenwerken met Mastercard en Maestro om te weten hoeveel bezoekers uitgeven.

"Als we deze cijfers combineren met data van het Visa- en/of Bancontactgebruik, weten we waar het geld wordt besteed en waarom mensen naar onze stad komen. Of welk evenement de bezoekers naar hier heeft gelokt," zegt Vandendriessche aan VRT.

Weigering?

Hoewel het niet om individuele gegevens gaat, kan je als gebruiker toch deelname weigeren, beweert Vandendriessche in De Ochtend. Hij wijst daarvoor naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Die bevat echter geen concrete informatie over een opt-out. Ook de analytics-pagina van Proximus maakt geen melding van die mogelijkheid. Daarbij staat zelfs vermeld dat de privacy gegarandeerd is omdat het niet om individuele gegevens gaat.

Navraag bij Proximus leert ons dat die opt-out er momenteel nog niet is. De operator is dat ook niet wettelijk verplicht omdat het om geanonimiseerde gegevens gaat. "We bekijken wel al even hoe we dat in de toekomst kunnen implementeren," zegt woordvoerder Fabrice Gansbeke aan Data News.