Kortrijk maakt orgaandonatie online mogelijk

In Kortrijk kan iedereen die zich wil laten registreren als orgaandonor dat voortaan ook online doen. Kortrijk is daarmee de eerste stad in België waar dat mogelijk is. Een bezoekje aan het stadhuis is dus niet langer nodig.

Kortrijk is nu al orgaandonorhoofdstad van België met reeds 6.664 geregistreerde orgaandonoren. Dat is onder meer te danken aan de verkiezingsdag van 14 oktober toen stemmers zich op negen locaties ook al konden laten registeren. Die actie alleen al was goed voor ruim 3.000 registraties.

Om de kop te houden pakt Kortrijk uit met een primeur. Wie zich wil laten registeren kan dat voortaan ook online, in enkele muisklikken met behulp van de elektronische identiteitskaart. Na opname van je registratie in het rijksregister krijgt de aanvrager een attest "Wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden" via e-mail.

Niet toevallig is Kortrijk de trekker want burgemeester Vincent Van Quickenborne (foto) versoepelde vorig jaar als federaal parlementslid de wet om zich te laten registreren. Op dit moment is iedereen in theorie al orgaandonor, tenzij de nabestaanden na overlijden tussenkomen. In 15 procent van de gevallen wordt orgaandonatie door de nabestaanden geweigerd. Via dezelfde link is het trouwens ook mogelijk om zich te verzetten tegen orgaandonatie. Ongeveer 1.000 Kortrijkzanen deden dat al.

Kortrijk wil zo snel mogelijk gaan naar 7.650 orgaandonoren. "Of 1 op de 10 Kortrijkzanen. Uiteraard mikken we op nog meer registraties", aldus Van Quickenborne. "Eén donor kan tot acht mensenlevens redden en daarenboven de levenskwaliteit van wel vijftig mensen verbeteren." Binnen enkele weken zal de registratie ook gekoppeld worden aan het patiëntendossier.