Trustteam, een IT-dienstverlener voor kmo's, verwerft het Noord-Franse Dsoft. Met de overname wil het Kortrijkse bedrijf nog meer inspelen op de Franse markt.

Trustteam werd achttien jaar geleden opgericht door CEO Stijn Vandeputte en is sinds vorig jaar voor 65 procent in handen van de Franse investeringsgroep Ardian. Het bedrijf heeft 110 werknemers, 1800 klanten en draait een omzet van 23 miljoen euro. Na de overname van Dsoft zullen 35 werknemers Trustteam vervoegen en krijgt het Kortrijkse bedrijf een extra klantenportefeuille van 1500 klanten en een bijkomende omzet van 6 miljoen euro. Een overnamebedrag werd niet bekendgemaakt.

DSoft heeft vestigingen in Colmar en Nancy. "Met Dsoft speelt Trustteam nog meer in op de Franse markt waar reeds talrijke klanten aanwezig zijn", klinkt het in een persbericht. De expertise bij Dsoft is gelijkaardig aan die bij Trustteam. Daaronder valt onder meer connectiviteit, VOIP, cloudoplossing en software. Daarnaast ontwikkelt Dsoft ook websites, wat een nieuwe business unit wordt binnen Trustteam.