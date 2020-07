De Kortrijkse IT-integrator Trustteam neemt het in Waver gevestigde Nexis over. De gezamenlijke jaaromzet komt zo naar eigen zeggen dicht bij de 50 miljoen euro.

Hoeveel Trustteam betaalt voor Nexis werd niet meegedeeld. Wel dat na de overname het aantal medewerkers aftikt op 200 en dat Trustteam en Nexis samen ongeveer 50 miljoen euro omzet puren uit een 3.500-tal klanten. Trustteam mikt als IT-integrator voornamelijk op de kmo-markt en wil die kleine en middelgrote ondernemingen vooral ontzorgen van IT. Het bedrijf zet daarom twee eigen ISO-gecertificeerde datacenters in en biedt daarnaast een totaalpakket van zowel hard- als software aan dat zowel ERP, boekhouding, CRM en het nodige maatwerk omvat. Maar ook een eigen voip-platform hoort er bijvoorbeeld bij.

Trustteam met Stijn Vandeputte als CEO is opgericht in 2002 en heeft naast het kantoor in Kortrijk ook een vestiging in Heusden-Zolder en Waver. In het buitenland zijn er ook kantoren in Roemenië (Iasi) en twee in Frankrijk (Colmar & Nancy). Nexis telt een 30-tal medewerkers die nu één team vormen met Trustteam, en die naast België zeker ook het Noorden van Frankrijk willen bedienen, zo geeft Thierry Bouhoulle, CEO van Nexis aan.

Hoeveel Trustteam betaalt voor Nexis werd niet meegedeeld. Wel dat na de overname het aantal medewerkers aftikt op 200 en dat Trustteam en Nexis samen ongeveer 50 miljoen euro omzet puren uit een 3.500-tal klanten. Trustteam mikt als IT-integrator voornamelijk op de kmo-markt en wil die kleine en middelgrote ondernemingen vooral ontzorgen van IT. Het bedrijf zet daarom twee eigen ISO-gecertificeerde datacenters in en biedt daarnaast een totaalpakket van zowel hard- als software aan dat zowel ERP, boekhouding, CRM en het nodige maatwerk omvat. Maar ook een eigen voip-platform hoort er bijvoorbeeld bij.Trustteam met Stijn Vandeputte als CEO is opgericht in 2002 en heeft naast het kantoor in Kortrijk ook een vestiging in Heusden-Zolder en Waver. In het buitenland zijn er ook kantoren in Roemenië (Iasi) en twee in Frankrijk (Colmar & Nancy). Nexis telt een 30-tal medewerkers die nu één team vormen met Trustteam, en die naast België zeker ook het Noorden van Frankrijk willen bedienen, zo geeft Thierry Bouhoulle, CEO van Nexis aan.