De cyberaanval die Antwerpen al een maand treft zal de stad vermoedelijk zo'n zeventig miljoen euro kosten. Deels door gemaakte kosten, deels door misgelopen inkomsten.

De stad Antwerpen ontdekte in de nacht van 5 op 6 december dat het slachtoffer was geworden van een ransomware-aanval. Hackersgroep Play had daarbij iets meer dan 500 gigabyte aan data gestolen en dreigde die vrij te geven tenzij er werd betaald. Als bij wonder gebeurde dat vooralsnog niet, ook al beweert de stad nooit te hebben betaald.

Maar dat lost de impact van de aanval niet op. Volgens De Standaard schat het stadsbestuur dat de extra kosten van het incident tot zeventig miljoen euro kunnen oplopen. Later deze maand hoopt het meer duidelijkheid te hebben over de werkelijke kostprijs.

Geen boetes

Het gaat deels om misgelopen inkomsten, zoals 1,2 miljoen euro aan parkeerboetes (los van foutparkeerders, die wel een GAS-boete kunnen krijgen). Maar ook boetes voor wie met een vervuilende wagen in de lage-emissiezone rijdt of door misgelopen verkopen van dagpassen of vergunningen hiervoor, dat is normaal goed voor 870.000 euro in de maand sinds de start van de aanval tot vandaag.

Aan de kostenkant gaat het onder meer om de overuren die Digipolis, de ICT-organisatie van de stad, heeft gemaakt en om de kosten van externe experts die de stad helpen bij het onderzoeken en herstellen van haar infrastructuur. Hoeveel die extra kosten bedragen is momenteel nog niet duidelijk.

Intussen zijn we een maand verder en komen verschillende digitale toepassingen voor de Antwerpenaren weer online, maar nog lang niet alles is hersteld. Ook welke gegevens exact zouden gestolen zijn, en in welke mate daar burgerdata bij zit, is niet duidelijk. Die informatie is, in tegenstelling tot wat de daders aanvankelijk beweerden, nog niet uitgelekt. Al kan niet worden uitgesloten dat dat alsnog gebeurt.

