KPN begraaft XS4All en Telfort

KPN wil onder de naam van zijn hoofdmerk de nadruk leggen op de levering van gecombineerde telefoon- en internetdiensten. Met de strategische wijziging denkt het telecombedrijf zijn klanten ,,een nog betere gebruikservaring te bieden''.

Met de nieuwe strategie reageert KPN op de toegenomen concurrentie van onder meer VodafoneZiggo en het nieuwe fusiebedrijf T-Mobile/Tele2. Op bepaalde afdelingen van de betreffende KPN-merken, bijvoorbeeld bij de marketingdivisies, zullen naar verwachting banen verdwijnen. Aantallen noemde KPN niet.

XS4All werd al in 1998 overgenomen door KPN. Destijds werd benadrukt dat het dochterbedrijf haar eigen koers en eigenheid zou behouden, wat effectief het geval was. Telfort werd in 2005 ingelijfd.

Herplaatsing

KPN benadrukt dat het bedrijf er alles aan zal doen om werknemers die het betreft te herplaatsen binnen het bedrijf, aldus een zegsvrouw. Het schrappen van de merken is volgens haar onderdeel van een breder plan, waarvan de details nog verder worden uitgewerkt.

Sinds vorig jaar heeft KPN in Maximo Ibarra een nieuwe topman. Hij sprak bij zijn aantreden al uit dat hij het bedrijf wilde versimpelen.