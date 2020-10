De Nederlandse telecomoperator KPN gaat in zee met Ericsson om haar core netwerk te vernieuwen. Dat is de onderliggende stap om een volwaardig 5G-netwerk aan te bieden.

KPN biedt al sinds eind juli 5G aan in grote delen van Nederland. Maar in praktijk gaat het om een 5G-signaal met onderliggend dezelfde infrastructuur als 4G. Nu sluit het een contract met Ericsson om die onderliggende infrastructuur te upgraden zodat het om een standalone 5G-netwerk gaat.

KPN had in 2019 al laten vallen dat het de voorkeur had voor een 'westerse' partij. Waardoor Huawei en ZTE uit de boot vallen. Nu maakt het bekend dat dat Ericsson is. Al heeft het bedrijf nog wel zendmasten van Huawei in gebruik. In haar communicatie spreekt de telecomoperator ook van een multi-vendorbeleid. Ericsson zal waarschijnlijk dus niet de enige speler zijn in het vernieuwde netwerk.

Vorige week nog maakte Proximus bekend dat het voor 5G in zee gaat met Ericsson en Nokia. Orange kiest momenteel enkel voor Nokia. Al is het in ons land wel nog wachten op de telecomveiling vooraleer het netwerk ten volle kan worden uitgerold.

KPN biedt al sinds eind juli 5G aan in grote delen van Nederland. Maar in praktijk gaat het om een 5G-signaal met onderliggend dezelfde infrastructuur als 4G. Nu sluit het een contract met Ericsson om die onderliggende infrastructuur te upgraden zodat het om een standalone 5G-netwerk gaat.KPN had in 2019 al laten vallen dat het de voorkeur had voor een 'westerse' partij. Waardoor Huawei en ZTE uit de boot vallen. Nu maakt het bekend dat dat Ericsson is. Al heeft het bedrijf nog wel zendmasten van Huawei in gebruik. In haar communicatie spreekt de telecomoperator ook van een multi-vendorbeleid. Ericsson zal waarschijnlijk dus niet de enige speler zijn in het vernieuwde netwerk.Vorige week nog maakte Proximus bekend dat het voor 5G in zee gaat met Ericsson en Nokia. Orange kiest momenteel enkel voor Nokia. Al is het in ons land wel nog wachten op de telecomveiling vooraleer het netwerk ten volle kan worden uitgerold.