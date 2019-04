De Nederlandse telecomprovider KPN heeft een eigen dienst gelanceerd waarmee mensen bestanden naar elkaar kunnen sturen. Opvallend aan deze KPN Secure File Transfer is dat ze eind-tot-eind-versleuteling gebruikt, in tegenstelling tot de Nederlandse concurrent WeTransfer.

Secure File Transfer gebruikt eind-tot-eindversleuteling, zodat alleen de afzender en de ontvanger de bestanden kunnen lezen. Wie een bestand verstuurt, krijgt een QR-code te zien en kan daar een foto van maken. Die foto kan naar de ontvanger worden gestuurd, zodat die de code kan laten scannen door de webcam. Dan kan het bestand worden vrijgegeven. Meer technische informatie daarover is hier te lezen

Elke verzending kan maximaal 4 GB groot zijn. De afzender kan instellen hoe lang een bestand beschikbaar is en hoe vaak het gedownload kan worden. Het design lijkt zeer sterk op dat van WeTransfer.

Het is een proefversie, benadrukt KPN. De dienst is nog niet gemaakt voor grootschalig gebruik. ''We gaan bekijken hoe dit zich ontwikkelt en wat de ervaringen zijn. Verder kunnen we er nog niet op vooruitlopen'', aldus de provider.