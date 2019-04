Telecombedrijf KPN kiest bij het opzetten van een kernnetwerk voor 5G voor een 'westers' bedrijf, zo maakt het concern bekend. Daarmee wordt het Chinese Huawei, dat internationaal onder vuur ligt, uitgesloten van deze klus.

KPN zegt op die manier rekening te willen houden met ,,veranderende inzichten over veiligheid'' van vitale infrastructuur. ,,Wij zijn natuurlijk niet blind voor de politieke discussie in Nederland'', benadrukt financieel topman van KPN en tevens oud-minister Jan Kees de Jager.

Huawei is controversieel omdat het nauwe banden heeft met de Chinese overheid en zich mogelijk schuldig maakt aan spionagepraktijken. Zowel de NAVO als de EU heeft zorgen uitgesproken over mogelijke 'achterdeurtjes' in software van het Chinese bedrijf. Ook in Den Haag wordt met argusogen naar Huawei gekeken.

Huawei zelf heeft altijd ontkent dat het namens China spioneert. Het bedrijf benadrukt dat het een onafhankelijke organisatie is en voorals nog is er nog geen Chinese spionage via apparatuur van Huawei vastgesteld.

Met welke westerse partij KPN precies in zee gaat voor zijn kernnetwerk voor 5G is nog niet bekend. Het concern start dit jaar met het aanbestedingsproces, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat proces kan worden afgerond. Dat hangt volgens De Jager ook af van hoe snel partijen zullen reageren. Er zijn volgens hem heel veel spelers die in aanmerking komen, niet alleen gevestigde namen als Ericsson en Nokia maar ook nieuwkomers.

Huawei

KPN doet Huawei niet volledig in de ban. De Chinezen zijn bijvoorbeeld nog steeds bij het huidige kernnetwerk betrokken, dat zal worden vervangen. Ook hebben KPN en Huawei een voorlopige overeenkomst gesloten over het moderniseren van andere onderdelen van zijn mobiele netwerk, zoals zendmasten die gereed worden gemaakt voor 5G.

Die laatste deal kan nog van tafel als Nederlands overheidsbeleid dat vereist, aldus De Jager. Maar hij denkt niet dat dit nodig zal zijn. De KPN-bestuurder onderstreept dat Huawei specifiek op dit vlak met afstand de beste speler is in de wereld. Huawei kan volgens hem bepaalde technische hoogstandjes bieden die bij geen enkele andere partij mogelijk zijn.