Terwijl er in de VS voor de achtste dag op rij wordt geprotesteerd tegen politiegeweld, en er ook in de rest van de wereld marsen worden gehouden tegen racisme, begint online activisme opvallende vormen aan te nemen.

2020 is een jaar van opvallende samenwerkingen, zoals kpop-fans die hebben besloten om zich in de #blacklivesmatter beweging te storten. Kpop, voor de onschuldigen onder u, staat voor '(Zuid-)Koreaanse popmuziek', en het genre wordt vooral gekenmerkt door de vrij rabiate fans die aantrekt. Een deel daarvan heeft de voorbije dagen hun online invloed gebruikt om op Twitter en andere sociale media enkele racistische hashtags te overspoelen met clipjes van hun favoriete bands, zoals BTS. Bedoeling van de tactiek is om het onmogelijk of toch bijzonder moeilijk te maken om de echte racistische inhoud van een tag als #whitelivesmatter nog te vinden.

maybe if y'all stanned bts rather than being racists #WhiteLivesMatter pic.twitter.com/4GRIfFvuWu — ً (@uri0ne) June 3, 2020

De campagne was zo succesvol dat de tag 'trending' werd op Twitter, maar misschien niet op de manier waarop de originele bedenkers dat zouden willen. Iets gelijkaardigs gebeurde op Instagram, waar zogeheten 'fancams' (door fans gemaakte opnames van kpop concerten) de eigenlijke racistische postjes in #whitelivesmatter en #whiteoutwednesday overspoelden.

Die twee zijn overigens een reactie op #blacklivesmatter, de slogan die door veel protesteerders in de VS wordt gebruikt, en #blackouttuesday, waarbij Twitteraars hun eigen updates even stillegden om stemmen van zwarte medemensen meer ruimte te geven.

Eerder deze week werd overigens een gelijkaardige tactiek gebruikt tegen een app van de politiedienst van de stad Dallas, in Texas. De politie vroeg daar burgers om video's te maken van illegale activiteiten tijdens de protesten en die op te laden via een app genaamd iWatch Dallas. Activisten overspoelden de app met kpop fancams, waardoor hij een tijdje offline moest gaan.

Betogers komen al dagenlang op straat in tientallen steden in de VS om zich uit te spreken tegen politiegeweld en racisme, na de dood van George Floyd. De man werd bij een politiecontrole negen minuten lang in de nek gekneld. De politieman die hem liet stikken is ondertussen aangeklaagd voor doodslag.

Online activisme is natuurlijk niet nieuw, maar nu steeds meer van ons leven online gebeurt, wordt het wel groter en neemt het ook vormen aan die meer met online cultuur gelinkt zijn, zoals memes en games. Eerder dit jaar werd bijvoorbeeld de game Animal Crossing gebannen in China. Het spelletje is bijzonder onschuldig, en draait rond het ontwikkelen van een onbewoond eiland vol met pratende beestjes. Maar het is er wel mogelijk om vrienden op je eiland uit te nodigen, en veel spelers maakten van de mogelijkheid gebruik om boodschappen te plaatsen die opriepen tot meer democratie in Hong Kong, in navolging van de protesten die al maandenlang aan de gan zijn in de stadstaat.

