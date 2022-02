De Amerikaanse krant The New York Times heeft het online woordspel Wordle gekocht. De game is in enkele maanden tijd uitgegroeid tot een fenomeen dat dagelijks door miljoenen surfers wordt gespeeld.

Het concept achter het spel van ingenieur Josh Wardle is eenvoudig: een vijfletterwoord raden in maximaal zes beurten. Bij elke poging krijgen de spelers te zien welke letters op de juiste plaats staan en welke niet. Elke dag wordt slechts één woord online geplaatst.

Volgens The New York Times telde het spel begin november amper negentig spelers. Begin januari waren dat er al meer dan driehonderdduizend en 'vandaag spelen miljoenen mensen dagelijks Wordle', klinkt het. Het nieuwsbedrijf koopt het spel nu voor 'een bedrag met zeven cijfers'.

Speciaal abonnement met spelletjes

De Amerikaanse krant stort zich al een tijdje op de markt van de online spelletjes. Het bedrijf biedt hiervoor een speciaal abonnement aan, dat intussen meer dan één miljoen mensen heeft gelokt. Wordle zelf zal zowel voor oude als nieuwe gebruikers gratis beschikbaar blijven.

De aankoop van Wordle past in de diversificatie van The New York Times. Over de eerste negen maanden van 2021 haalde het bekende nieuwsbedrijf al elf procent van de omzet uit andere producten dan informatie.

Het concept achter het spel van ingenieur Josh Wardle is eenvoudig: een vijfletterwoord raden in maximaal zes beurten. Bij elke poging krijgen de spelers te zien welke letters op de juiste plaats staan en welke niet. Elke dag wordt slechts één woord online geplaatst.Volgens The New York Times telde het spel begin november amper negentig spelers. Begin januari waren dat er al meer dan driehonderdduizend en 'vandaag spelen miljoenen mensen dagelijks Wordle', klinkt het. Het nieuwsbedrijf koopt het spel nu voor 'een bedrag met zeven cijfers'.De Amerikaanse krant stort zich al een tijdje op de markt van de online spelletjes. Het bedrijf biedt hiervoor een speciaal abonnement aan, dat intussen meer dan één miljoen mensen heeft gelokt. Wordle zelf zal zowel voor oude als nieuwe gebruikers gratis beschikbaar blijven.De aankoop van Wordle past in de diversificatie van The New York Times. Over de eerste negen maanden van 2021 haalde het bekende nieuwsbedrijf al elf procent van de omzet uit andere producten dan informatie.