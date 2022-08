De Antwerpse software scale-up Striktly haalt een miljoen euro op bij IT-ondernemer Kris Kerremans.

IT-ondernemer Kris Kerremans, de oprichter en eigenaar van Inuits, investeert een miljoen euro in Striktly waar hij zo ook minderheidsaandeelhouder wordt. Striktly is een Antwerpse software scale-up, waar CEO Stéphanie Ouachan (33) al 5 jaar aan het hoofd staat.

Striktly zet in op personaliseerbare administratiesoftware waarmee KMO's hun dagelijkse administratie kunnen regelen: CRM en ERP dus. Sinds kort is er ook een pre-accounting module waarmee bedrijven hun boekhouding kunnen voorbereiden. 'Met Kris erbij zullen we van de vijfde naar de zesde versnelling gaan. Hij brengt naast een financiële injectie ook al zijn IT-expertise en internationaal netwerk mee om ons op verschillende vlakken nog sterker te laten worden', aldus Stéphanie Ouachan. Eerder investeerde Kris Kerremans ook al in logistieke en maritieme IT-platformen zoals Dockflow, Cinvio, Certiweight, Digitrans en Hakka.

'Vanuit mijn ervaring en via de 200 open source experten van Inuits wil ik Stéphanie en haar team helpen om verder door te groeien. De internationale Inuits community kan Striktly zeker helpen om nog betere software te ontwikkelen en hun technologie verder te schalen', zegt ​Kris Kerremans. Striktly telt ondertussen zo'n 50 medewerkers en heeft naast de kantoren in Antwerpen, Roeselare en Hasselt ook een vestiging in Roemenië.

Kris Kerremans. © DN

