Verschillende organisaties zijn niet te spreken over het feit dat Richard Stallman terugkeert in de raad van bestuur van de Free Software Foundation. In 2019 trad hij af na controversiële uitspraken over een minderjarig meisje dat werd gedwongen tot seks.

Stallman is als ontwikkelaar en open source activist een van de bekendste namen in de open source gemeenschap. In 2019 kwam hij onder vuur voor uitspraken rond de pedofiele miljardair Jeffrey Epstein en een van zijn slachtoffers. Dat leidde tot zijn aftreden.

Epstein zou een zeventienjarig meisje onder dwang tot seks hebben gedwongen met een intussen overleden MIT professor, Marvin Minsky. Stallman zei daarover op een interne discussiegroep dat Minsky mogelijk niet wist dat ze daartoe gedwongen werd. Hij zou ook naar de slachoffers van Epstein hebben verwezen als een 'harem'. Later verklaarde hij wel dat hij Epstein zelf niet verdedigt of zijn daden goedpraat.

Red Hat stopt bijdragen

Vorige week maakten Stallman en de Free Software Foundation bekend dat Stallman terug in de raad van bestuur komt. Dat zet kwaad bloed bij verschillende partners van de organisatie. Red Hat laat weten dat het haar bijdragen aan de FSF voorlopig stopzet en merkt op dat het vertrek van Stallman een gelegenheid had moeten zijn om de raad diverser te maken.

Open brief

Ook Mozilla, SUSE, mensen van de Electronic Frontier Foundation en vele anderen uit de open source gemeenschap hebben zich intussen achter een open brief geschaard die de aanstelling van Stallman bekritiseert. Ze vragen dat de volledige raad ontslag neemt omdat ze er mee voor hebben gezorgd dat Stallman aan boord kon blijven en nu kan terugkeren.

In een bijlage van die brief nuanceren ze bovendien dat het probleem breder is dan de uitspraken rond Epstein. Zo zou hij wel vaker vreemde uitspraken hebben gedaan rond seks tussen volwassenen en adolescenten, of dat het maken van kinderporno een misdaad is, maar het bezitten niet. Hij beweert ook dat er weinig bewijs is dat ongedwongen pedofilie schadelijk is, een uitspraak waarvoor hij zich later excuseerde.

Hij liet in het verleden ook optekenen dat als een ongeboren kind het syndroom van Down zou hebben, dat abortus de enige juiste keuze is. Ook streed hij tegen mensen die hun eigen voornaamwoorden willen kiezen.

