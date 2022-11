Aan de KU Leuven vindt woensdagmiddag de inauguratie van de nieuwe leerstoel Ethics and AI plaats. Deze moet de universiteit in staat stellen om fundamenteel onderzoek te verrichten rond ethiek en artificiële intelligentie.

De basis voor de nieuwe leerstoel werd ongeveer twee jaar geleden gelegd, toen ethici over de verschillende faculteiten en departementen van de KU Leuven zich verenigden onder de naam Ethics@KU Leuven. 'Met dit initiatief beogen we de ethische stemmen van KU Leuven luider te laten klinken', valt te lezen in een persbericht van de universiteit.

Alle aspecten van ethiek

In de groep Ethics@KU Leuven bevinden zich onderzoekers die gespecialiseerd zijn in alle aspecten van ethiek in de brede zin van het woord: theologische ethiek, filosofische ethiek, politieke ethiek, biomedische ethiek, ethiek van technologie, rechtsethiek, socio- economische ethiek, sportethiek en andere disciplines.

Woensdag treedt Ethics@KU Leuven officieel naar buiten. Dat gebeurt aan de hand van lezingen door Don Heider (Markkula Center for Applied Ethics, USA), Dorothée Camaniti (Markkula Center for Applied Ethics, USA) en rector Luc Sels, een discussie rond het boek We, Robots en de inauguratie van de leerstoel Ethics and Artificial Intelligence.

De basis voor de nieuwe leerstoel werd ongeveer twee jaar geleden gelegd, toen ethici over de verschillende faculteiten en departementen van de KU Leuven zich verenigden onder de naam Ethics@KU Leuven. 'Met dit initiatief beogen we de ethische stemmen van KU Leuven luider te laten klinken', valt te lezen in een persbericht van de universiteit.In de groep Ethics@KU Leuven bevinden zich onderzoekers die gespecialiseerd zijn in alle aspecten van ethiek in de brede zin van het woord: theologische ethiek, filosofische ethiek, politieke ethiek, biomedische ethiek, ethiek van technologie, rechtsethiek, socio- economische ethiek, sportethiek en andere disciplines.Woensdag treedt Ethics@KU Leuven officieel naar buiten. Dat gebeurt aan de hand van lezingen door Don Heider (Markkula Center for Applied Ethics, USA), Dorothée Camaniti (Markkula Center for Applied Ethics, USA) en rector Luc Sels, een discussie rond het boek We, Robots en de inauguratie van de leerstoel Ethics and Artificial Intelligence.