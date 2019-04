KU Leuven lanceert nieuw postgraduaat in Smart Logistics

De KU Leuven lanceert vanaf het komende academiejaar in haar campussen in Kortrijk, Brugge en Gent een nieuw postgraduaat Smart Logistics. De KU Leuven wil hierbij alle expertise - die verspreid zit bij ingenieurs, computerwetenschappen en elders - bundelen en in één pakket aanbieden. Dat meldt de Dagkrant van de KU Leuven.

"Onze economie heeft gezonde en vooral slimme logistiek nodig. Om die te kunnen uitbouwen en te handhaven hebben we goede, eigentijdse afgestudeerden nodig die precies weten wat de problemen zijn en hoe we die kunnen aanpakken", aldus vicerector Piet Desmet. Er beweegt immers veel in het land van de logistiek, waardoor de sector voortdurend nood heeft aan nieuwe kennis en expertise, niet zelden gekoppeld aan nieuwe technologie. De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat de logistiek in ons land nog veel sneller, goedkoper en duurzamer kan dan nu al gebeurt.