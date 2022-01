De KU Leuven is een nieuw platform gestart waarmee onderzoeksgegevens op veilige wijze makkelijker toegankelijk kunnen worden gemaakt voor collega-onderzoekers wereldwijd. Dat heeft de Leuvense universiteit donderdag bekendgemaakt.

Het nieuwe platform is een RDR-platform, wat staat voor Research Data Repository, en wat zo veel betekent als 'opslagplaats voor onderzoeksdata'. Onderzoekers krijgen op het nieuwe platform toegang tot een archief waar data veilig bewaard worden. De openheid wordt zoveel mogelijk gegarandeerd, met respect voor het wettelijk kader rond privacy. Aan de hand van de metadata kunnen onderzoekers van over de hele wereld de publicaties en bijhorende relevante documentatie vervolgens terugvinden.

Fundament van kenniseconomie

'Wetenschap is een collectief en collaboratief proces', zegt KU Leuven-rector Luc Sels. 'Het uitwisselen van informatie is een belangrijk fundament van onze kenniseconomie. Met het RDR-platform kiest KU Leuven resoluut voor Open Wetenschap. Het maakt ons onderzoek duurzaam en bevestigt onze rol als internationaal toonaangevende universiteit.'

Het platform is gebouwd op Dataverse, software die ontwikkeld werd door Harvard University. Ook Nederland heeft een nationaal platform voor onderzoeksdata gebouwd met Dataverse. Andere bekende universiteiten als het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de John Hopkins universiteit in de Verenigde Staten gebruiken de software eveneens.

Het nieuwe platform is een RDR-platform, wat staat voor Research Data Repository, en wat zo veel betekent als 'opslagplaats voor onderzoeksdata'. Onderzoekers krijgen op het nieuwe platform toegang tot een archief waar data veilig bewaard worden. De openheid wordt zoveel mogelijk gegarandeerd, met respect voor het wettelijk kader rond privacy. Aan de hand van de metadata kunnen onderzoekers van over de hele wereld de publicaties en bijhorende relevante documentatie vervolgens terugvinden.'Wetenschap is een collectief en collaboratief proces', zegt KU Leuven-rector Luc Sels. 'Het uitwisselen van informatie is een belangrijk fundament van onze kenniseconomie. Met het RDR-platform kiest KU Leuven resoluut voor Open Wetenschap. Het maakt ons onderzoek duurzaam en bevestigt onze rol als internationaal toonaangevende universiteit.'Het platform is gebouwd op Dataverse, software die ontwikkeld werd door Harvard University. Ook Nederland heeft een nationaal platform voor onderzoeksdata gebouwd met Dataverse. Andere bekende universiteiten als het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de John Hopkins universiteit in de Verenigde Staten gebruiken de software eveneens.