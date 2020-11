Studenten industrieel ingenieur, geografie, geologie en archeologie aan de KU Leuven zullen hun ruimtelijk inzicht voortaan kunnen trainen aan de hand van een game. De 'serious game', zoals het spel is gedoopt, maakt integraal deel uit van het opleidingsonderdeel Topografie.

'We merken dat veel studenten moeite hebben met het interpreteren van ruimtelijke data. Dat is nochtans essentieel bij landmeetkundige problemen', zegt Maarten Bassier, een van de ontwikkelaars van het spel. 'Docenten proberen die problemen zo goed mogelijk in 3D te duiden, maar in een leslokaal zijn de mogelijkheden natuurlijk beperkt.'

Voorbereiding op lessen

De 'serious game' die daarom ontwikkeld werd, bestaat uit verschillende modules en moeilijkheidsgraden. Studenten moeten proberen zo ver mogelijk te geraken, een scorebord maakt het nog uitdagender om zoveel mogelijk oefeningen tot een goed einde te brengen.

Het spel zal ook echt ingezet worden als een onderdeel van de opleiding. 'Een docent kan bijvoorbeeld aangeven dat studenten bepaalde opdrachten moeten spelen ter voorbereiding van het volgende lesmoment op de campus', aldus Bassier.

