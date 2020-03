De KU Leuven gebruikt vanaf donderdag niet langer Google, maar Ecosia als standaard zoekmachine. Het Duitse Ecosia is een duurzame zoekmachine die tachtig procent van de inkomsten doorstort naar projecten die overal ter wereld bomen planten.

Die inkomsten komen voornamelijk uit advertenties; voor de zoekresultaten werkt Ecosia immers samen met Bing, de zoekmachine van Microsoft. De voorbije tien jaar leverde dat volgens Ecosia al zo'n 86 miljoen nieuw geplante bomen op.

Onder meer door de verschillende klimaatmarsen en de bosbranden in Australië zag Ecosia het voorbij jaar een toename van 82 procent in zoekopdrachten. Nu springt ook de KU Leuven op de 'groene trein', meldt het onafhankelijk studentenblad Veto. Concreet zal Ecosia de standaard zoekmachine worden in alle pc-klassen en bibliotheken in Leuven, en in de bibliotheken van Brugge, Kortrijk en Antwerpen.

De omschakeling bij de KU Leuven gebeurt in het kader van 'Ecosia on campus', een initiatief van meer dan zeventig universiteiten wereldwijd om de duurzame zoekmachine als standaard in te stellen. De centrale ICT-dienst van de KU Leuven is al een aantal jaren aan het vergroenen. Zo werd geïnvesteerd in een duurzaam koelsysteem voor het datacenter en zet de dienst zich al jaren in voor milieubewuster printgebruik.

