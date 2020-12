KU Leuven heeft dinsdag de Fair ICT Award 2020 in de wacht gesleept. De prijs zet bedrijven, hogescholen, universiteiten en besturen in de kijker die de aankoop en het gebruik van hun ICT-materiaal verduurzamen. Fair ICT Flanders en Vlaanderen Circulair hebben de prijs voor het eerst uitgereikt.

'Omwille van hun integrale aanpak van het complexe thema' is de Leuvense universiteit uitgeroepen tot winnaar. Duurzaamheid en aandacht voor mensenrechten worden volgens de jury op verschillende vlakken geïntegreerd in het ICT-beleid. 'Zo neemt KU Leuven sinds een jaar standaard duurzaamheidslabels en een mensenrechtenclausule op in de ICT-aankoopdossiers. Door een verkoop te doen, gaat de leverancier akkoord om tijdens het contract met KU Leuven in dialoog te gaan over het respecteren van de mensenrechten in de productieketen, en om transparantie te verlenen over deze keten. Dit is echt pionierswerk in Vlaanderen.'

Tweede en derde leven

Verder looft de jury ook het feit dat KU Leuven de laptops van haar personeelsleden een tweede, vaak zelfs derde leven geeft in pc-klassen, bibliotheken en leercentra. Daarnaast heeft de universiteit bijvoorbeeld een centraal datacenter gebouwd met aandacht voor Green IT.

'Het is heel fijn om te zien dat onze inspanningen zo bekroond worden. Dit is de culminatie van allerlei trajecten waar we al in 2009 mee zijn begonnen', reageert Sofie Pieraerd van de centrale ICT-dienst van KU Leuven (rechts op de foto).

De twee andere nominaties gingen naar Van Hoecke nv, een familiebedrijf dat goederen levert aan de meubelindustrie, en Universiteit Gent.

