De KU Leuven Bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek van België en Google gaan belangrijke gedigitaliseerde historische documenten toegankelijk maken voor het brede publiek. De drie partners hebben daarvoor een overeenkomst ondertekend.

De KU Leuven en de Koninklijke Bibliotheek willen beide werken aan een toegankelijkere dienstverlening op vlak van historische documenten, schrijven ze in een persbericht. 'Meer informatie online zetten, de toegang tot die informatie verbeteren en onderzoek faciliteren zijn onze huidige prioriteiten', zegt Sara Lammens, algemeen directeur ad interim bij de Koninklijke Bibliotheek.

In totaal zijn meer dan 80.000 gedigitaliseerde werken geselecteerd. De komende jaren worden ze voor iedereen vrij toegankelijk gemaakt via zowel Google Books als de bibliotheekcatalogi van de instellingen zelf. In de loop van dit jaar zal de samenwerking van start gaan.

Onder de documenten bevinden zich onder meer oude werken van professoren van de Oude Universiteit van Leuven (1425-1797). Ook pamfletten en brochures uit de tijd van de Brabantse Omwenteling die leidde tot de onafhankelijke Verenigde Nederlandse Staten (1789-1790), goed voor bijna 7.000 stukken, zitten vervat in de collectie. Het is niet de eerste keer dat Google Books documenten van een Vlaamse universiteit in zijn collectie opneemt. Eerder werd er ook al een overeenkomst getekend met de Universiteitsbibliotheek van Gent.

