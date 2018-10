KU Leuven zevende meest innovatieve universiteit

Voor het vierde jaar op rij rangschikt persagentschap Reuters de universiteiten op basis van hun onderzoeksoutput. Daarbij horen zowel artikels in wetenschappelijke tijdschriften als patentaanvragen.

De top tien wordt gedomineerd door Amerikaanse universiteiten. Stanford University prijkt helemaal bovenaan. Reuters wijst onder meer op het AI-onderzoek, zoals camerasytemen voor zelfrijdende auto's die aan de universiteit van Stanford ontwikkeld werden. MIT en Harvard vervolledigen de top drie, net als vorig jaar.

De eerste niet-Amerikaanse universiteit in de lijst is de KU Leuven, op plaats 7. Daarmee zakt de Leuvense universiteit twee plaatsjes ten opzichte van vorig jaar. De KU Leuven is ook al drie jaar op rij koploper in de Europese rangschikking van Reuters, die in april verscheen. De Universiteit Gent staat in de nieuwe rangschikking op plaats 88.

Grafeen

De grootste stijger dit jaar is de universiteit van Manchester, van plaats 80 naar 53. Dat heeft voor een groot deel te maken met haar onderzoek naar grafeen. Manchester is de thuisbasis van het National Graphene Insitute, waar eind vorig jaar ontdekt werd dat grafeen het glasvezelinternet duizenden keren sneller kon maken.

Volgens Reuters bestond maar liefst een vierde van alle patenten aan de universiteit van Manchester de voorbije vijf jaar uit toepassingen rond grafeen.