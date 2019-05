Tot nog toe moesten artiesten hun kunstenaarskaart of -visum op papier aanvragen en hun prestaties manueel ingeven. Dat leidde tot een administratieve rompslomp, vertelt cultuurminister Sven Gatz. Het platform artist@work moet daar komaf mee maken.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block en Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) stelden het gloednieuwe platform artist@work woensdag voor in Brussel. Naar analogie met student@work voor jobstudenten kunnen artiesten nu op www.artistatwork.be terecht om hun administratie te doen. Aanmelden gebeurt via de elektronische identiteitskaart of de applicatie itsme, waarna artiesten een kunstenaarskaart kunnen aanvragen. Eens die aanvraag rond is, kunnen ze hun prestaties ingeven en een onkostenvergoeding krijgen.

"Dankzij de toepassing vermindert de administratieve rompslomp voor de registratie van prestaties, de aanvraag van een kunstenaarskaart, kunstenaarsvisum of zelfstandigenverklaring", vertelt minister van Sociale Zaken De Block. "Kunstenaars kunnen dankzij het bijzonder statuut rekenen op een minimale sociale bescherming, ook tijdens onzekere periodes met mindere opdrachten. Ze kunnen zich zo concentreren op hun belangrijkste taak: creatief zijn en kunstwerken maken."