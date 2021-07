Het Twitter- en Instagram-kanaal The Flemish Scrollers registreert met behulp van beeldherkenning wanneer Vlaamse politici op hun smartphone zitten te loeren. Daarbij wordt handig gebruikgemaakt van kunstmatige intelligentie.

Het project gebruikt de YouTube-stream van het Vlaams Parlement waar de maker AI-tools op loslaat om politici en hun bewegingen te herkennen. Zodra ze naar hun mobiele telefoon kijken, wordt het fragment gepost op Instagram en Twitter.

De man achter het project is kunstenaar en spreker Dries Depoorter. Hij maakte in het verleden al verschillende digitale kunstwerken. Zijn bekendste is misschien wel Die With Me, een chatapp die je enkel kan gebruiken wanneer het batterijniveau van je telefoon minder dan vijf procent bedraagt.

Voor The Flemish Scrollers gebruikt Depoorter eigen programmeerwerk in combinatie met bestaande tools. 'Ik werk als artiest al een tijdje rond machine learning. Hier gebruik ik gezichtsherkenning om politici te identificeren en objectherkenning voor de telefoons. Het meeste werk zat in de datasets om de specifieke politici te herkennen. Natuurlijk moet je het wiel niet opnieuw uitvinden, dus ik gebruik wel bepaalde tools zoals Tensorflow, om het in elkaar te steken. Het geheel is geprogrammeerd in Python.'

Het project kijkt ook uitsluitend naar telefoons. Tablets of pc's worden niet beschouwd als 'afleiding' omdat die in principe vaker gebruikt zullen worden om op te werken.

Vragen oproepen

Op Twitter wordt al snel de link gelegd met ANPR-camera's en hoe overheden wereldwijd de laatste jaren veel meer inzetten op camera's die ook mensen of handelingen herkennen. Depoorter wil zelf geen politiek statement maken. Er wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden wie het vaakst naar een telefoon kijkt, enkel de clips op basis van de algemene stream worden gepost. Maar hij wil met The Flemish Scrollers wel aantonen wat dergelijke tools kunnen doen.

'Als je het ziet, dan roept het bepaalde vragen op. Mijn werk gaat vooral over privacy, social media en machine learning. Ik wil dat op een speelse en toegankelijke manier brengen, soms met een spel, een site of met een app zoals ik eerder al deed met Die With Me.

Het project gebruikt de YouTube-stream van het Vlaams Parlement waar de maker AI-tools op loslaat om politici en hun bewegingen te herkennen. Zodra ze naar hun mobiele telefoon kijken, wordt het fragment gepost op Instagram en Twitter.De man achter het project is kunstenaar en spreker Dries Depoorter. Hij maakte in het verleden al verschillende digitale kunstwerken. Zijn bekendste is misschien wel Die With Me, een chatapp die je enkel kan gebruiken wanneer het batterijniveau van je telefoon minder dan vijf procent bedraagt.Voor The Flemish Scrollers gebruikt Depoorter eigen programmeerwerk in combinatie met bestaande tools. 'Ik werk als artiest al een tijdje rond machine learning. Hier gebruik ik gezichtsherkenning om politici te identificeren en objectherkenning voor de telefoons. Het meeste werk zat in de datasets om de specifieke politici te herkennen. Natuurlijk moet je het wiel niet opnieuw uitvinden, dus ik gebruik wel bepaalde tools zoals Tensorflow, om het in elkaar te steken. Het geheel is geprogrammeerd in Python.'Het project kijkt ook uitsluitend naar telefoons. Tablets of pc's worden niet beschouwd als 'afleiding' omdat die in principe vaker gebruikt zullen worden om op te werken.Op Twitter wordt al snel de link gelegd met ANPR-camera's en hoe overheden wereldwijd de laatste jaren veel meer inzetten op camera's die ook mensen of handelingen herkennen. Depoorter wil zelf geen politiek statement maken. Er wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden wie het vaakst naar een telefoon kijkt, enkel de clips op basis van de algemene stream worden gepost. Maar hij wil met The Flemish Scrollers wel aantonen wat dergelijke tools kunnen doen.'Als je het ziet, dan roept het bepaalde vragen op. Mijn werk gaat vooral over privacy, social media en machine learning. Ik wil dat op een speelse en toegankelijke manier brengen, soms met een spel, een site of met een app zoals ik eerder al deed met Die With Me.