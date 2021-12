Burgers kiezen er steeds meer voor om brieven en documenten van de overheid digitaal te ontvangen. Eind 2021 telt eBox meer dan 3 miljoen actieve toestemmingen, dat komt neer op 1 op 4 Belgen die kiest voor digitale post van de overheid.

Dat meldt de FOD Beleid en Ondersteuning van de federale overheid.

De eBox werd in 2018 gelanceerd heeft om een vlottere en veiligere communicatie tussen overheidsdiensten en burgers toe te laten. 'Je kan eBox het best omschrijven als jouw digitale postbus voor overheidscommunicatie. Alle communicatie van de overheidsdiensten die op eBox aangesloten zijn wordt in deze postbus gecentraliseerd', omschrijft de FOD het opzet.

De digitalisering verkleint de ecologische afdruk - want minder papier en transport. Bovendien is een digitale verzending vaak sneller dan via de klassieke post, en ook veiliger. Wie zijn eBox activeert, krijgt de communicatie van de aangesloten overheidsdiensten in principe enkel nog digitaal, en dus niet meer per brief. Het is 'in principe' omdat de aangesloten overheidsdiensten zelf kunnen beslissen om een overgangsperiode te voorzien waarin ze naast de digitale post ook nog brieven op papier blijven sturen. Bij de activatie krijg je een scherm te zien waarin vermeld wordt wat de impact is van het gebruik van de eBox.

Gemist

De communicatie van de FOD komt niet toevallig. De afgelopen maanden doken in de media berichten op van personen die hun coronapas (CST) hadden gedownload en - al dan niet onbewust - ook hun eBox activeerden. Van bijvoorbeeld de Vlaamse Belastingdienst bleven zo betalingsuitnodigingen ongemerkt tot een laatste aanmaning per post in de brievenbus viel. 'Een eBox wordt dus nooit 'vanzelf' geactiveerd. De burger dient steeds een goedkeuring te geven om de eBox te gebruiken. Die goedkeuring geldt voor alle verzenders die in eBox afleveren. De burger kan op elk moment die goedkeuring ook intrekken, mocht hij er de voorkeur aan geven om liever terug briefwisseling op papier te ontvangen', stipt de FOD aan. De dienst vraagt om tijdens of na activatie in je persoonlijk profiel, je e-mailadres in te geven. Wie dit niet doet moet op regelmatige basis zelf zijn eBox raadplegen om te kijken of er nieuwe berichten beschikbaar zijn. 'Je e-mailadres toevoegen is geen verplichting, maar we raden het sterk aan zodat je geen berichten of documenten mist.'

De coronapandemie heeft de digitale transformatie een boost gegeven. In november 2020 telde eBox 1.455.257 actieve goedkeuringen. Dat aantal was in november 2021 meer dan verdubbeld naar 3.102.226. Het aantal unieke gebruikers steeg vorige maand naar 2.275.874. Elke week komen er vijf (federale of Vlaamse) overheidsdiensten bij die aansluiten op eBox. Momenteel stellen 223 organisaties hun berichten elektronisch ter beschikking, een jaar geleden waren er dat 82.

