Digitale beveiliging is belangrijk, maar veel werknemers zien het ook als obstakel. Een kwart van de Belgische werknemers wil daarom regelmatig de beveiliging op het werk omzeilen. Zeven op tien doen dat tenminste soms.

De cijfers zijn afkomstig van Cisco dat 2000 werknemers ondervroeg in 19 landen in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Rusland.

Onder de Belgische respondenten zegt 69 procent wel eens de nood te voelen om beveiligingsmaatregelen te omzeilen om werk gedaan te krijgen. 26 procent zegt dat regelmatig te willen doen, 53 procent soms. Daarmee scoort ons land wel iets beter dan het gemiddelde, van de 19 landen samen ligt dat op 77 procent. Of de beveiliging effectief wordt omzeild is onduidelijk. Cisco spreekt van 'de nood voelen om rond securitysystemen heen te werken'.

VPN

Verder leren we dat 22 procent van de Belgische bevraagden verbinding maakt met bedrijfsapps in de cloud zonder VPN. Internationaal ligt dat op 26 procent. 46 procent zegt wel dat ze alleen maar verbinding maken met bedrijfsapplicaties via VPN (26 procent) of op kantoor (20 procent).

Waar applicaties worden gehost is voor de meesten onbekend. Slechts 18 procent heeft daar kennis van. Onder de internationale bevraagden is dat 15 procent.

Securityproblemen

Tot slot polste Cisco ook naar de (cyber)dreigingen waar hun bedrijf mee kampt. 14 procent zegt dat er geen problemen zijn, wat volgens Cisco wijst op een gebrek aan transparantie of communicatie van het bedrijf zelf over incidenten. Malafide mails, phishing en malware worden het vaakst genoemd. DDos, gestolen data en verouderde persoonlijke toestellen worden het minst genoemd.

Cisco voerde het onderzoek uit om er op te wijzen dat het vandaag belangrijk is om netwerken niet enkel te beveiligen voor indringers van buitenaf, maar dat het ook belangrijk is om intern te segmenteren, zodat een gehackt of geïnfecteerd toestel niet zomaar toegang heeft tot het volledige netwerk.

"Voor je in security iets koopt, moet je je mensen trainen, nadien moet je de tools die je koopt ook gebruiken. Maar als je netwerk niet gesegmenteerd is, dan één verkeerde klik in een fabriek in China goed om ook je Belgische afdeling volledig plat te leggen," zegt Steven De Ruyver, security lead voor Belux bij Cisco.

