Ruim een kwart van de bedrijven in ons land kreeg recentelijk te maken met lasterlijke aanvallen op sociale media. Cybercriminaliteit is voor vier op de tien ondernemingen het meest voorkomende veiligheidsprobleem. Dat blijkt vrijdag uit de veiligheidsbarometer van Vias institute.

De veiligheidsbarometer omvat een bevraging van ruim 250 bedrijven in het eerste kwartaal van dit jaar. Lasterlijke uitlatingen tegen ondernemingen via sociale media zijn een nieuw en groeiend fenomeen, dat erg moeilijk onder controle te krijgen is omdat objectieve en waarheidsgetrouwe informatie niet altijd makkelijk voorhanden is, klinkt het. 'Een goede communicatie op basis van feiten is dan belangrijk', zegt Vias.

Cyberafpersing

Daarnaast werd 43 procent van de bevraagde ondernemingen in de twaalf maanden voorafgaand aan de studie het slachtoffer van een of meerdere vormen van cybercriminaliteit. 'Dat gaat van illegale toegang tot IT-systemen door bijvoorbeeld hacking of phishing, tot een tussenkomst in data of systemen door middel van virussen', aldus Vias. Ook cyberafpersing en bedrijfsspionage worden gemeld. Daarnaast duiken internationaal steeds meer studies op die aangeven dat covid-19 als opportuniteit wordt aangegrepen voor allerhande vormen van cybercriminaliteit.

Beschadiging van eigendom wordt door 38 procent van de respondenten aangeduid, vandalisme en beschadiging van een voertuig door 37 procent. Er is dus volgens Vias een opvallend hoog slachtofferschap dat zich zowel situeert op online als offline niveau. De veiligheidsbarometer toont voorts aan dat ondernemingen die het slachtoffer werden van een crimineel feit de dader ervan in 24 procent van de gevallen kenden. Het gaat vaak om een werknemer van de onderneming zelf, een contractor of een interim.

