Twitter realiseerde in het slotkwartaal van 2019 voor het eerst een omzet boven de één miljard dollar. Het bedrijf zag zowel het aantal gebruikers als de advertentie-inkomsten groeien.

De omzet van de berichtensite, 1,01 miljard dollar (of 919,5 miljoen euro) om precies te zijn, lag elf procent hoger dan het jaar voordien. Topman Jack Dorsey spreekt over het bereiken van 'nieuwe mijlpaal' die rechtstreeks gelinkt is aan verschillende productverbeteringen.

Het resultaat was beter dan analisten hadden verwacht, waardoor het aandeel Twitter acht procent hoger koerste. Het aantal gebruikers dat dagelijks op de site actief is steeg van 145 miljoen eind september tot 152 miljoen eind december.

De kwartaalwinst van het bedrijf lag met 119 miljoen dollar wel lager dan de 255 miljoen van het jaar voordien, ten gevolge van hogere kosten. Over heel 2019 boekte Twitter 3,46 miljard dollar omzet en 1,47 miljard dollar nettowinst.

De omzet van de berichtensite, 1,01 miljard dollar (of 919,5 miljoen euro) om precies te zijn, lag elf procent hoger dan het jaar voordien. Topman Jack Dorsey spreekt over het bereiken van 'nieuwe mijlpaal' die rechtstreeks gelinkt is aan verschillende productverbeteringen.Het resultaat was beter dan analisten hadden verwacht, waardoor het aandeel Twitter acht procent hoger koerste. Het aantal gebruikers dat dagelijks op de site actief is steeg van 145 miljoen eind september tot 152 miljoen eind december.De kwartaalwinst van het bedrijf lag met 119 miljoen dollar wel lager dan de 255 miljoen van het jaar voordien, ten gevolge van hogere kosten. Over heel 2019 boekte Twitter 3,46 miljard dollar omzet en 1,47 miljard dollar nettowinst.