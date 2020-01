E-commercegigant Amazon heeft in het vierde kwartaal van 2019 meer winst gerealiseerd dan het zelf had verwacht. Door de koersstijging die op het nieuws volgde zag topman Jeff Bezos, die twaalf procent van de aandelen bezit, zijn fortuin een kwartier tijd met 11,9 miljard euro toenemen.

De operationele winst van Amazon steeg in de laatste drie maanden van vorig jaar tot 3,9 miljard dollar, tegenover 3,8 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst steeg zo'n 10 procent tot 3,3 miljard dollar.

Kenners hielden - net als Amazon zelf - rekening met een lagere winst, doordat het bedrijf flink in de buidel moest tasten om Amazon Prime aantrekkelijk te houden: een abonnement dat leden allerlei kortingen en voordeeltjes biedt. Zo introduceerde Amazon het voordeel van gratis verzending van meerdere producten binnen één dag, wat de techreus handenvol geld kostte.

150 miljoen Prime-klanten

Die inspanningen wierpen echter hun vruchten af. Inmiddels hebben 150 miljoen mensen Amazon Prime, dat ook videostreamingdiensten levert. In 2018 telde de dienst nog 'maar' 100 miljoen klanten. Beter dan verwachte verkoopcijfers in het feestdagenseizoen maakten de hogere kosten daarbij goed.

De omzet steeg in het voorbije kwartaal met 21 procent tot 87,4 miljard dollar. De divisie voor clouddiensten, een belangrijke winstmotor, bracht ook meer geld in het laatje. In de zogeheten nabeurshandel schoot het aandeel Amazon ruim 12 procent omhoog. Voor het lopende kwartaal voorziet Amazon een daling van de winst, op een gestegen omzet.

