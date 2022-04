Proximus heeft in het eerste kwartaal een brutowinst geboekt van 448 miljoen euro, een stijging met 0,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst lag hoger dan analisten hadden verwacht.

Analisten gingen gemiddeld uit van een winst voor belastingen, interesten, afschrijvingen en waardeverminderingen van 439,5 miljoen euro. Ook de nettowinst (120 miljoen) lag hoger dan verwacht. Onder meer door op de kosten te letten, werd het effect van de inflatie gematigd, klinkt het.

De onderliggende omzet van Proximus steeg in het eerste kwartaal met 2,7 procent tot 1,4 miljard euro. Het telecombedrijf kon tijdens de eerste drie maanden 38.000 extra mobiele postpaidklanten aantrekken, 15.000 bijkomende internetklanten en 11.000 extra tv-abonnementen. Bij de vaste telefoonlijn zet de dalende trend zich door (-53.000). In de bedrijvendivisie (Business) zakte de omzet met 1,6 procent: men had er last van de wereldwijde tekorten in de toeleveringsketen.

Fiber in vijftig steden

Proximus bevestigt zijn verwachtingen voor de rest van het jaar. Het bedrijf is bezig met de uitrol van fiber (glasvezel) in vijftig steden in België en verwacht tegen juni één miljoen woningen en bedrijven aansluitbaar te maken op deze ultrasnelle technologie. 'Daarmee liggen we volledig op schema om tegen eind dit jaar een dekking van 22 procent te realiseren', klinkt het. Zowat 170.000 fiberlijnen werden intussen geactiveerd.

