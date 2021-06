Het Hasseltse Kwarts maakt de omslag van consultancy naar een productgericht bedrijf. Voor de uitbouw van haar platform haalt het bedrijf meer dan een miljoen euro op.

Kwarts bestaat al vijf jaar en richtte zich tot nu toe vooral op consultancy. In de zomer van 2020 maakte het bedrijf de omslag. CEO Bart Van Proeyen en jeugdvriend Ruben De Moor (nu CCO bij Kwarts) besloten samen te werken om A-Inside uit te werken, een customer data platform dat bedrijven in life sciences helpt om datastromen te centraliseren en analyseren om hun customer journey in kaart te brengen.

Met een kapitaalronde van 1,2 miljoen euro wordt de omschakeling van consultancy naar een productgedreven bedrijven volledig. Onder de investeerders zitten Volta Ventures, Imec.istart, BlueHealth Innovation Fund, LRM, Belfius en business angels Jean-Marie Vliegen, Wouter Reggers en Wim Van Cappellen.

VLAIO

A-Inside werd ontwikkeld binnen een VLAIO-project samen met de cel BIARU van de Universiteit Hasselt. Zowel Van Proeyen als De Moor hebben een achtergrond van tien jaar in life sciences. Kwarts werkte in het verleden al in Europa en Azië en wil nu ook in de VS voet aan grond krijgen via een handelsmissie. Vandaag telt het bedrijf zeven mensen en is het bedrijf op zoek naar extra mensen.

