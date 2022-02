IBM spin-off Kyndryl en netwerkmaker Nokia gaan samenwerken rond zakelijke netwerken op basis van LTE en private 5G.

Kyndryl wil samen met Nokia zich onder meer toeleggen op het digitaliseren van fabrieken met behulp van machine learning, AI en robotica. Om die technologie te verbinden zijn er natuurlijk ook netwerken nodig en daar komt de Finse netwerkgigant bij kijken.

Het noemt daarbij onder meer LTE (4G), maar vooral private 5G-netwerken. Dat is 5G die los staat van wat de klassieke telecomoperatoren aanbieden en beperkt is tot één industrieterrein of fabriekssite. Het laat bedrijven onder meer toe om bepaald dataverkeer prioriteit te geven of op specifieke plekken zeer late latency (reactietijd) te hanteren.

Concreet wil Kyndryl onder meer het Nokia Digital Automation Cloud applicatieplatform (DAC) gebruiken in combinatie met haar eigen consultancy, design, implementatie en managed services. Eerder sloot Kyndryl ook al zulke partnerschappen met Microsoft en Google rond cloud.

Vlotter zonder IBM

Opmerkelijk daarbij is dat Kyndryl expliciet zegt dat het nu meer flexibiliteit en vrijheid heeft om te partneren met anderen. Verwijzend naar de vroegere relatie met IBM dat op veel vlakken met sommige nieuwe partners van Kyndryl concurreerde.

Naast private netwerken kijken de twee ook naar zaken rond edge cloud, IP networking, optics, fixed access en andere netwerktechnologie, vooral mikkend op indudstry 4.0 omgevingen.

