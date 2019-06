La Liga heeft van de Spaanse privacywaakhond een boete van 250.000 euro gekregen, omdat ze via een app voetbalsupporters afluistert zonder hen daarover voldoende te informeren. Via de microfoon op hun smartphone probeerde de Spaanse voetbalorganisatie te achterhalen wie naar illegale streams kijkt. La Liga geeft de praktijk toe, maar gaat in beroep tegen de boete.

Met de officiële app van La Liga kunnen voetballiefhebbers statistieken opzoeken en de score van alle matchen uit de Primera en Segunda División checken. De app werd meer dan tien miljoen keer gedownload.

Waar die gebruikers niet van op de hoogte gebracht worden, is dat de app meeluistert om te controleren welke match ze intussen op tv aan het volgen zijn. Het televisiesignaal wordt gedetecteerd met een technologie die vergelijkbaar is met die van Shazam, schrijft El Pais. Doordat de app ook de geolocatie van de gebruiker bijhoudt, weet de organisatie bovendien op welke (publieke) plaats de match bekeken wordt. Door daarna uit te zoeken of de uitbater van het café in kwestie geabonneerd is op de betalende tv-bundel voor Spaans voetbal, kan de voetbalorganisatie illegale streams opsporen.

Het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (AEPD) heeft de praktijk onderzocht en komt nu tot de conclusie dat die in strijd is met de Europese privacywetgeving (GDPR). De privacywaakhond legt La Liga een boete van 250.000 euro op en eist dat de app duidelijk maakt wanneer de microfoon geactiveerd wordt.

La Liga gaat in beroep. De voetbalorganisatie meent in orde te zijn met de privacywetgeving, omdat ze gebruikers uitdrukkelijk twee keer de toestemming vraagt om hun microfoon te activeren. Wie weigert kan de app zonder beperkingen blijven gebruiken, klinkt het. "We zijn het oneens met deze beslissing, we verwerpen de opgelegde sanctie als oneerlijk en zijn van mening dat de AEPD niet de nodige moeite heeft gedaan om te begrijpen hoe deze technologie werkt", reageert La Liga op haar website.

Daar legt de voetbalorganisatie uit dat 0,75 procent van de opgenomen informatie volstaat om het tv-signaal te detecteren. "Een akoestische vingerafdruk wordt omgezet in een alfanumerieke code (hash) die niet kan teruggedraaid worden naar het oorspronkelijke geluidsfragment. De resterende 99,25 procent wordt weggegooid, dus het is technisch onmogelijk om de gesprekken van mensen af te luisteren."

La Liga laat weten dat ze het gebruik van de microfoon pas op het einde van het seizoen (30 juni) zal stopzetten, zoals ze aanvankelijk had voorzien. Intussen blijft de voetbalorganisatie doorgaan "met het testen en implementeren van nieuwe technologieën en innovaties om de ervaring van de fans te verbeteren en, uiteraard, te vechten tegen de zeer ernstige plaag van piraterij."