De hoogste rechtbank van Nieuw-Zeeland heeft dinsdag het laatste beroep van Kim Dotcom verworpen tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. De oprichter van downloadwebsite Megaupload wordt in de VS beschuldigd van piraterij op industriële schaal.

Dotcom, wiens echte naam Kim Schmitz is, werd in 2012 samen met zijn ex-collega's Mathias Ortmann, Bram van der Kolk en Finn Batato in Nieuw-Zeeland opgepakt. Dat gebeurde omdat Megaupload er in de VS van wordt beschuldigd voor minstens 500 miljoen dollar aan auteursrechten te hebben ontdoken door illegale verspreiding toe te staan. In totaal werden er dertien aanklachten geformuleerd.

'Niet onder de indruk'

Een lokale rechtbank besliste in 2015 dat het viertal uitgeleverd kon worden aan de VS, waarna de uitspraak in februari 2017 in tweede aanleg werd bevestigd door het High Court in Auckland. Dotcom stapte daarop naar het hof van beroep in Wellington, maar ook daar bleef de uitspraak onveranderd. Een laatste 'redmiddel' voor Dotcom, het hooggerechtshof, heeft nu de eerdere uitspraken gevolgd. 'We zijn van mening dat het hof niets meer moet doen met betrekking tot de voorgestelde beroepen, gelet op de conclusie dat er geen sprake is van gerechtelijke dwaling', luidde het oordeel.

De 47-jarige Dotcom reageert op Twitter onverschillig op de uitspraak. 'Niet onder de indruk', tweette hij. Hij riskeert tot twintig jaar cel in de VS.

Dotcom, wiens echte naam Kim Schmitz is, werd in 2012 samen met zijn ex-collega's Mathias Ortmann, Bram van der Kolk en Finn Batato in Nieuw-Zeeland opgepakt. Dat gebeurde omdat Megaupload er in de VS van wordt beschuldigd voor minstens 500 miljoen dollar aan auteursrechten te hebben ontdoken door illegale verspreiding toe te staan. In totaal werden er dertien aanklachten geformuleerd.Een lokale rechtbank besliste in 2015 dat het viertal uitgeleverd kon worden aan de VS, waarna de uitspraak in februari 2017 in tweede aanleg werd bevestigd door het High Court in Auckland. Dotcom stapte daarop naar het hof van beroep in Wellington, maar ook daar bleef de uitspraak onveranderd. Een laatste 'redmiddel' voor Dotcom, het hooggerechtshof, heeft nu de eerdere uitspraken gevolgd. 'We zijn van mening dat het hof niets meer moet doen met betrekking tot de voorgestelde beroepen, gelet op de conclusie dat er geen sprake is van gerechtelijke dwaling', luidde het oordeel.De 47-jarige Dotcom reageert op Twitter onverschillig op de uitspraak. 'Niet onder de indruk', tweette hij. Hij riskeert tot twintig jaar cel in de VS.