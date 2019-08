Een van de oprichters van virtualrealitybedrijf Oculus verlaat het moederschip Facebook. Nate Mitchell heeft zijn vertrek aangekondigd op Reddit.

Mitchell legt niet uit waarom hij vertrekt. Hij gaat de komende tijd "reizen, tijd met familie doorbrengen en de accu opladen".

Oculus was in juli 2012 opgericht door vijf mensen. Een van hen, Palmer Luckey, had in zijn slaapkamer in zijn ouderlijk huis een licht en draagbaar apparaat ontwikkeld dat mensen op hun hoofd konden zetten om virtual reality te kijken. Hij noemde het de Rift. Het werd erg populair bij investeerders. In maart 2014, minder dan twee jaar na de lancering, kocht Facebook Oculus voor enkele miljarden dollar.

Facebook heeft in de afgelopen jaren meer bedrijven overgenomen. Veel oprichters daarvan zijn al vertrokken. Palmer Luckey en Brendan Iribe van Oculus, Brian Acton en Jan Koum van WhatsApp en Kevin Systrom en Mike Krieger van Instagram keerden Facebook al de rug toe.