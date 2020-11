China treft momenteel de laatste voorbereidingen voor een op stapel staande nieuwe maanmissie. Het is de bedoeling voor het eerst sinds meer dan veertig jaar stalen van het hemellichaam naar de aarde te brengen.

Op de lanceerbasis Wenchang op het Chinese eiland Hainan staat op een lanceerplatform een Lange Mars-5 klaar, zo hebben de officiële media gemeld. De draagraket moet de Chang'e-5 naar de natuurlijke satelliet van de aarde slingeren. Zoals gewoonlijk maakt Peking geen precies lanceertijdstip bekend, maar waarnemers denken dat de start dinsdagmorgen kan plaatsvinden.

Boringen van twee meter diep

Het onbemande ruimteschip Chang'e-5 moet eind november landen op het oppervlak van de maan, stalen verzamelen en die begin of midden december naar onze planeet brengen. De sonde zal daarbij tot twee meter diep boren. Bedoeling is meer te leren over de geschiedenis van de Wachter van de Aarde.

Het is de eerste keer dat een land poogt om maanstalen mee te brengen sinds de succesvolle onbemande Sovjet-Russische sonde Loena-24 in 1976. Vorig jaar nog heeft Peking de Chang'e-4 naar de maan gestuurd, om het allereerste ruimtetuig te worden dat op de achterzijde van het hemellichaam landde, alias The Dark Side of the Moon.

