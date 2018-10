Lab9 koopt oudste Belgische Apple Premium Reseller

CAMi bestaat sinds 1983 en is daarmee naar eigen zeggen de oudste Apple Premium Reseller van ons land. Het bedrijf heeft een winkel aan de Charleroisesteenweg in Brussel en op de Place Saint-Lambert in Luik. Het bedrijf haalde vorig jaar een omzet van 8 miljoen euro.

Eigenaar Jacques Halfon stopt er nu mee. "Ik heb al lang de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en dan is het tijd om de fakkel door te geven. Bovendien was er met Lab9 meteen een positieve klik. Ik zie dit dan ook als een goed huwelijk, en ik ben erg blij dat de continuïteit van het bedrijf gegarandeerd is." Aldus Halfon in een mededeling.

Lab9 is vandaag de tweede grootste Apple Premium Reseller (Switch is de grootste) en focust vooral op West-Vlaanderen met vestigingen in Brugge, Kortrijk, Roeselare, Ieper en Aalst. Het bedrijf haalde vorig jaar een omzet van 18,8 miljoen euro en telt 31 medewerkers. Het bedrijf is een dochter van Online Grafics NV dat zich onder meer toelegt op de integratie van Apple-producten in de grafische sector.

De 14 mensen die vandaag voor CAMi werken verhuizen mee naar Lab9. De merknaam CAMi zal op termijn wel verdwijnen. Tegelijk zegt Lab9 dat het in de pas overgenomen winkels meer wil focussen op diensten voor bedrijven en scholen.