De Belgische winkelketen Lab9 neemt vijftien winkels over van zijn in opspraak gekomen concurrent Switch.

Vorige maand raakte bekend dat Switch zijn statuut van Premium Reseller van Apple-producten was kwijtgespeeld. De keten, in handen van de Franse verzekeraar SFAM, was in opspraak gekomen door omstreden verkooptechnieken. De financiële regulator FSMA verbood Switch om nog verzekeringen te verkopen.

De directie kondigde een maand geleden aan het personeel aan dat ze de winkels zou omdopen tot Hubside.Store, met als specialisatie opgefriste tweedehandstoestellen. Nu blijkt dat dit maar voor zes van de 21 winkels het geval is. Vijftien winkels en de hersteldienst worden overgenomen door concurrent Lab9, die wel nog Premium Reseller is voor Apple.

'Goede oplossing'

De vakbonden kregen uitleg tijdens een bijzondere ondernemingsraad, zegt BBTK-vakbondsman Bart Leybaert. Hij spreekt van een goede oplossing. Er sluiten geen winkels en er worden geen mensen ontslagen. 'Er is letterlijk gezegd dat het een bedrijf is in transformatie, niet in reorganisatie', aldus Leybaert. Lab9 zegt dat een honderdtal Switch-medewerkers de overstap zullen maken.

Lab9 had al elf winkels in België. Het bedrijf verwacht tegen eind 2022 een jaaromzet van zowat 85 miljoen euro te realiseren.

