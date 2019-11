Labour doelwit van DDoS-aanval

In de aanloop naar de vervroegde parlementsverkiezingen in Groot-Brittannië zegt oppositiepartij Labour dinsdag het slachtoffer van een cyberaanval te zijn geweest. Het zou gaan om een DDoS-aanval, die inmiddels gemeld is bij de National Cyber Security Centre.

Partijleider Jeremy Corbyn.

"We hebben een geavanceerde en grootschalige cyberaanval meegemaakt op de digitale platformen van Labour", luidt een officieel statement. "Maar de integriteit van onze platformen is behouden en we zijn ervan overtuigd dat er geen data zijn gelekt." Labour meldt dat sommige campagneactiviteiten vertraging hebben opgelopen, maar dat deze inmiddels weer "op volle snelheid" zijn. Wie er achter de cyberaanval zit, is onduidelijk. Zodra er meer informatie bekend is, komt de partij daarmee naar buiten.