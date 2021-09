De eerste emoticons :-) en :-( worden online geveild in de Verenigde Staten. Ze worden door de bedenker verkocht in de vorm een non-fungible token (NFT), een niet-inwisselbaar kenmerk dat het eigenaarschap garandeert.

De emoticons werden op 19 september 1982 bedacht en voor het eerst gebruikt door Scott Fahlman, professor computerwetenschappen aan de Amerikaanse Carnegie Mellon University. De emoticon :-) moest aanvankelijk een grap aanduiden en :-( stond voor 'ik ben serieus', maar tegenwoordig laat de gebruiker er vooral mee zien wel of niet blij te zijn.

'Nieuw soort universele taal'

Veilinghuis Heritage Auctions meldt dat de emoticons als NFT worden verkocht met een gesigneerd certificaat en twee essays van de bedenker. In een van die essays schrijft Fahlman dat de emoticons 'de eerste stappen naar een nieuw soort universele taal' vertegenwoordigen. Het startbod is duizend dollar. Bieden kan tot en met 23 september.

Er worden steeds meer digitale objecten als NFT's verkocht. Het gold bijvoorbeeld ook voor de eerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey en de broncode voor het wereldwijde web eerder dit jaar. Die leverden allebei miljoenen euro's op. De tweet en broncode staan nog steeds online en zijn vrij toegankelijk, maar de originele objecten hebben een nieuwe eigenaar.

