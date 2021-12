De lancering van ruimtetelescoop James Webb, de opvolger van de Hubble, wordt weer uitgesteld. De telescoop gaat nu op zijn vroegst op eerste kerstdag de ruimte in, meldt de NASA. Door slechte weersomstandigheden bij de lanceerbasis in Frans-Guyana is het te riskant om vrijdag te lanceren.

Het gaat om het tweede uitstel in korte tijd. Eigenlijk had de lancering woensdag moeten plaatsvinden, maar door technische problemen werd dit naar vrijdag verplaatst. Donderdagavond kijkt het lanceerteam naar de nieuwe weersverwachtingen. Als die opnieuw ongunstig zijn, kan de lancering opnieuw worden verschoven.

Jarenlang uitstel

De lancering van James Webb heeft lang op zich laten wachten. De optische infraroodtelescoop is sinds 1996 in ontwikkeling en had eigenlijk in 2007 gelanceerd moeten worden. Het project werd echter bijna jaarlijks uitgesteld. Dit kwam onder meer door menselijke fouten bij de bouw en doordat testen langer duurden dan verwacht.

James Webb moet de opvolger worden van de beroemde Hubble-ruimtetelescoop. De nieuwe telescoop is groter en scherper en moet daardoor dingen kunnen zien die Hubble nooit heeft ontdekt. James Webb gaat onder meer zoeken naar planeten waar leven mogelijk is en naar sporen van de oerknal.

Het apparaat kost ongeveer 8 miljard euro en is ongeveer zo groot als een tennisbaan.

