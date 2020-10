Het Belgische Lansweeper haalt met de overname van Fing de technologie in huis om toestellen op het netwerk vlot te identificeren.

Fing, dat in 2009 werd opgericht, legt zich toe op het scannen van netwerken en herkennen van toestellen. Onder meer op basis van het MAC adres kan het zo toestellen identificeren, inclusief hun model en besturingssysteem. Het beschikt daarvoor over een database van 600 miljoen toestellen.

'Door de krachten te bundelen met Lansweeper breiden we ons marktbereik en onze ontwikkelcapaciteiten significant uit met de toevoeging van enterprise IT en OT toestellen.' Aldus Patrizia Cozzoli, CEO van Fing.

