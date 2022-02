Vijfentwintig jaar Tomb Raider-historie mag natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Daarom heeft hoofdrolspeelster en onverschrokken gameheldin Lara Croft in de Londense wijk Camden een eigen standbeeld gekregen.

Het beeldhouwwerk kreeg een plek in de Stables Market in het hart van Camden, waar in april Tomb Raider: The Live Experience wordt geopend. Die nieuwe attractie neemt liefhebbers van de franchise mee op reis, waarbij teams van maximaal acht mensen Lara Croft vergezellen op haar zoektocht naar een krachtig artefact. Onderweg moeten ze ontsnappen uit een zinkend schip, de oerwouden van Costa Rica verkennen, een oude graftombe ontdekken en - uiteraard - de nodige puzzels oplossen.

Zandsteengravure

Het beeld van ruim tweeëneenhalve meter hoog is in samenwerking met computerspelbedrijf Crystal Dynamics en Paramount Pictures gebouwd in de stijl van een zandsteengravure, zodat het 'past bij de look en feel van de nieuwe attractie'.

Mocht je binnenkort toevallig in Londen zijn: kaartjes voor Tomb Raider: The Live Experience kunnen intussen online gereserveerd worden en kosten 66 pond per persoon.

Standbeeld Lara Croft. © Square Enix

