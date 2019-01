De 74-jarige Ellison, met een geschat fortuin van 51,4 miljard dollar, is reeds lang bevriend met Tesla-topman Elon Musk. Hij vervoegde het bestuur van Tesla in december, in een poging om toezichthouders te tonen dat het bestuur efficiënt werkt.

Ellison had in oktober aangegeven dat Tesla zijn op één na grootste investering was, zonder meer in detail te gaan.