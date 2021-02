Wie de gratis versie van wachtwoordmanager LastPass gebruikt, moet binnenkort kiezen tussen smartphone, computer, of betalen om de dienst op beiden te gebruiken.

Wachtwoordmanager LastPass kondigt de prijsverandering aan in een blogpost. Wie de app of browserplugin vandaag gebruikt op pc en smartphone, moet kiezen. De gratis versie zal nog slechts op één toestel werken vanaf 16 maart en dat is het toestel waar je vanaf die dag het eerst op inlogt.

Wie toch zowel op smartphone als pc de tool wil gebruiken, moet kiezen voor LastPass Premium of LastPass Families, respectievelijk 36 en 48 dollar per jaar. Al is er ook een tijdelijke promotie voor 27 dollar per jaar.

Eerst betalend, dan gratis, nu weer betalend

Dat komt in praktijk neer op een verdrievoudiging van de prijs ten opzichte van het prijsmodel enkele jaren geleden.

Vroeger betaalde je twaalf dollar per jaar om ook de mobiele app te kunnen gebruiken. Die optie werd enkele jaren geleden gratis waardoor veel premium leden niet langer moesten betalen. Maar zij zijn nu voor dezelfde functionaliteiten aangewezen op een abonnement van 36 dollar.

Gratis en betalenden alternatieven

Wie geen zin heeft om een duurdere account te nemen, of om twee accounts af te wisselen, kan eventueel overstappen naar alternatieven. Onder meer Bitwarden en Zoho Vault bieden synchronisatie tussen smartphone en pc in haar hun gratis versie.

KeePass is eveneens gratis, maar werkt niet via de cloud (je kan de wachtwoordmanager wel versleuteld op een usb-stick zetten). The Verge maakte naar aanleiding van de prijsaanpassing bij LastPass een korte bespreking van zes gratis alternatieven.

Er zijn ook betalende opties, maar die komen al snel in de buurt van de prijszetting van Lastpass. Zo betaal je bij 1Password 2,99 dollar per maand (35,88 dollar per jaar), bij Dashlane is dat 3,99 dollar per maand (47,88 dollar per jaar). Truekey (van McAfee) is iets goedkoper en slaat tot 15 wachtwoorden gratis op, voor 19,99 dollar per jaar krijg je hier een onbeperkte versie.

