Wachtwoordbeheerder LastPass zegt dat het hackers heeft opgemerkt in haar ontwikkelaarsomgeving. Het neemt maatregelen maar benadrukt dat klanten veilig zijn.

LastPass is een van de populairste wachtwoordbeheerders op de markt met zowel een gratis als betaalde versie. In een mededeling op haar site zegt het bedrijf dat het twee weken geleden ongewone activiteiten opmerkte in delen van haar ontwikkelaarsomgeving.

Daarbij kreeg een hacker toegang via één gecompromitteerde account waardoor die delen van de broncode en technologie van het bedrijf kon stelen. Het bedrijf nam intussen een cybersecuritypartner onder de arm om de zaak verder te onderzoeken, de producten en diensten van het bedrijf blijven wel gewoon werken.

Geen actie nodig

Het goede nieuws is dat er volgens LastPass geen risico is voor de gebruiker. De hacker zou geen klantendata of (master)wachtwoorden hebben bemachtigd. Het bedrijf stelt dan ook dat het niet nodig is je wachtwoord van LastPass, of de wachtwoorden in de kluis, te veranderen omwille van de hack.

