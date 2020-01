Laurence Janssens, die tot voor kort bij Microsoft verantwoordelijk was voor Zuidelijk Afrika, keert terug naar Europa. Ze wordt stafchef voor West-Europa bij Microsoft.

Janssens zal in haar nieuwe functie, voluit Chief of Staff to the Area Vice President Western Europe, de vicepresident voor West-Europa ondersteunen. "Dat zijn de dagelijkse activiteiten, planning en strategie," vertelt ze aan Data News. "Dat is een geweldige leeropportuniteit want je ziet de business van binnenuit."

Sinds juli 2017 was Janssens country manager voor Zuidelijk Afrika (Angola, Botswana, Namibië en Zambia). Daarvoor was ze bij Microsoft Belux verantwoordelijk voor de publieke sector. Eerder werkte ze onder meer voor Belgacom, Bpost en Colt.

Haar Europese functie staat los van de activiteiten van Microsoft België. Wel zal ze werken vanuit Brussel. Al geeft ze zelf aan dat het een heel mobiele functie is doorheen de verschillende West-Europese landen.